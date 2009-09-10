Пред'явили звинувачення організаторові афери «Еліта-Центр»

Олександру ВОЛКОНСЬКОМУ (ШАХОВУ) слідчий пред`явив офіційне звинувачення як організатору афери «Еліта-Центр».

Про це УНІАН повідомили у громадській організації "Центр правозахисту" (об`єднує потерпілих від афери "Еліта-Центр").

Як розповів голова правління Громадської організації «Центр правозахисту» Юрій ФЕДОРЕНКО, досудове слідство у справі відносно групи компаній «Еліта-Центр» завершене, і слідчий зачитав звинувачення О.ВОЛКОНСЬКОМУ.

За його словами, загалом справа О.ВОЛКОНСЬКОГО налічує 294 томи, а звинувачення зачитувалося протягом трьох днів - 7, 8 і 9 вересня.

На даний час дана справу передано для ознайомлення потерпілим, додав Ю.ФЕДОРЕНКО.

«Ми сподіваємося, що у справі ВОЛКОНСЬКОГО будуть відображені факти злочинних діянь конкретних чиновників Київської міської адміністрації, які безпосередньо винні у злочинній бездіяльності, а, по суті, у сприянні аферистам», - заявив Ю.ФЕДОРЕНКО.

Ошукані інвестори вважають, що МВС покриває київських чиновників, що причетні до афери «Еліта-Центр», і просили генерального прокурора «розірвати цей порочний ланцюг кругової поруки».

Як повідомлялося, Швейцарія погодилася на екстрадицію Олександра ШАХОВА (ВОЛКОНСЬКОГО) і передала його Україні 9 жовтня 2008 р. Підозрюваного у шахрайстві на київському ринку нерухомості затримали 1 листопада 2007 р.

Скандал навколо компанії "Еліта-Центр" спалахнув у лютому 2006 року. Ця компанія укладала договори з громадянами про пайову участь у спорудженні житлових будинків у Києві.

За даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-Центр», яка була розкрита в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 чоловік.