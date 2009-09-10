Україна і Росія можуть обговорити нову угоду щодо газу в жовтні

Україна і Російська Федерація можуть підготувати на чергове засідання Комітету з питань економічної співпраці українсько-російської міждержавної комісії нову міжурядову угоду про відносини в газовій сфері, якою будуть закріплені положення контракту, укладеного на початку року між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив журналістам міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН під час «гарячої» телефонної лінії, що проходила сьогодні в міністерстві.

Він зазначив, що нині сторони ведуть підготовку проекту відповідного документа.

«Якщо ми досягнемо певних домовленостей (щодо проекту угоди - УНІАН), то винесемо (на засідання міждержавного комітету – УНІАН). Обидві сторони мають прагнення до того, що потрібно сьогодні впорядкувати нормативно-правову базу. Це було зафіксовано», - сказав міністр.

За словами Ю.ПРОДАНА, в новому документі необхідно передбачити певні гарантії урядів за зобов`язаннями господарюючих суб`єктів, що виникли за січневими газовими угодами. При цьому міністр вважає, що новою угодою потрібно передбачити механізм для вирішення спірних питань у разі неможливості їх врегулювання на рівні компаній.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали договори про постачання і транзит газу на 2009-2019 роки. Зокрема, Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становила 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюється по формулі щокварталу. Об`єм постачання газу до України в 2009 році зафіксований на рівні 40 млрд. куб. м.