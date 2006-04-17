У Криму в ДТП загинули четверо

У неділю о 12.30 у Криму поблизу Бахчисарая на автошляху Харків-Севастополь через порушення правил дорожнього руху зіткнулись два легкових автомобіля.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло чотири особи і ще чотирьох осіб з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано до районної лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в АРК.

Всього за добу в Україні зареєстровано 140 ДТП, у яких загинуло 24 особи та 163 - травмовано.