Перекинувся автобус Косів - Івано-Франківськ: 9 потерпілих

В Івано-Франківській області перекинувся рейсовий автобус, внаслідок чого постраждали 9 пасажирів.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС в Івано-Франківській області, аварія сталася сьогодні поблизу селища міського типу Отинія Коломийського району. Рейсовий пасажирський автобус «Косів - Івано-Франківськ» зіткнувся з автомобілем «Волга», після чого перекинувся.

З різними травмами в Отинійську лікарню госпіталізовано дев`ятеро осіб. У більшості лікарі виявили струс головного мозку. Одна особа у важкому стані. Серед постраждалих є двоє підлітків: 16 та 18 років. Загиблих немає.

Причини аварії з’ясовують. Припускають, що водій одного із транспортних засобів не впорався з керуванням під час обгону.