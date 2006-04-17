Нафта подорожчала до 70 доларів

Нафта знову подорожчала до 70 доларів за баррель, повідомляє радіостанція «Эхо Москви».

Занепокоєння на ринку спричинило різке збільшення попиту на бензин у США. Американці наперед готуються до літнього сезону, коли там традиційно починаються масові автомобільні виїзди. Відтак ціна ф`ючерсних контрактів на нафту на Нью-йоркській товарній біржі зросла на 69 центів, тобто на один відсоток.

Натомість запаси на бензин з кінця лютого впали вже на 8%. У результаті вартість нафти підскочила і на електронних торгах в Азії. На найбільшій Сингапурській товарно-сировинній біржі ціна «чорного золота» також досягла 70 доларів за баррель. Ще одна причина подорожчання – вже звична - занепокоєність, пов`язана з кризою навколо ядерної програми Ірану.

Рекорд ціни на нафту – 70 доларів і 85 центів – був досягнутий в серпні минулого року, після руйнівного урагану «Катріна» в США.