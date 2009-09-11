Міліція розпочала повну зачистку на Сумщині

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Сумській області розпочало оперативно-профілактичне відпрацювання території області.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю Головного управлінні МВС в Сумській області, основна мета відпрацювання - протидія «вуличній» злочинності, стабілізація оперативної обстановки на вулицях та в громадських місцях. Особлива увага приділятиметься профілактиці розбоїв, пограбувань, хуліганства, крадіжок майна, викрадення автівок.

Під час відпрацювання співробітники ДАІ спільно з працівниками виконавчої служби будуть затримувати водіїв, які мають три та більше несплачених штрафи за порушення Правил дорожнього руху України. Транспортні засоби таких громадян будуть доставлятися на штрафні майданчики ДАІ до повної сплати порушниками штрафів на користь держави.

Триватиме оперативно-профілактичне відпрацювання території Сумщини до 19 вересня.