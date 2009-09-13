Сьогодні - День танкістів

Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Сергій КИРИЧЕНКО привітав воїнів-танкістів різних поколінь та працівників танкобудівної галузі з професійним святом – Днем танкістів, що відзначається сьогодні.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що танкові війська – символ могутності армії та головна ударна сила Сухопутних військ упродовж багатьох десятиліть - і сьогодні залишаються особливою гордістю українського народу, взірцем бойового вишколу та високих морально-бойових якостей і патріотизму.

“Особовий склад танкових і механізованих з’єднань, військових частин та підрозділів ЗСУ свято береже та гідно примножує героїчні традиції старших поколінь, сумлінно виконує свій конституційний обов’язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а вітчизняна танкобудівна галузь є провідною у світі зі створення надсучасних бойових машин”, – наголошується у вітанні.