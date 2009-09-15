У будинку 81-річної жінки виявлено арсенал зброї

Співробітники Покровського райвідділу міліції в ході проведення санкціонованого обшуку в будинку в одному з сіл району виявили у 81-річної господині оселі арсенал зброї.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

В арсеналі зберігалося близько 1 тис. набоїв різного калібру, 260 г пороху; два запали від гранат; 5 штик-ножів; одноствольна мисливська рушниця «ІЖ-16» 16-го калібру; гвинтівка «ТОЗ-8» калібру 5,6 мм з оптичним прицілом; чотири семизарядних револьвери різних років випуску.

Наразі за даним фактом слідчим відділом Покровського райвідділу міліції вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 263 Кримінального кодексу України («незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами»). Ведеться слідство.