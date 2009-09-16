Кабмін пропонує збільшити прожитковий мінімум на 61 гривню

Кабінет Міністрів України пропонує встановити прожитковий мінімум з 1 січня 2010 р. на рівні 637 грн., з 1 квітня – 651 грн., з 1 липня – 655 грн., з 1 жовтня – 673 грн. і з 1 грудня 2010 р. – 687 грн.

Це передбачено проектом Держбюджету-2010, розміщеним на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, для дітей до 6 років прожитковий мінімум з 1 січня 2010 р. становитиме 567 грн., з 1 квітня – 579 грн., з 1 липня – 583 грн., з 1 жовтня – 599 грн., з 1 грудня 2010 р. – 611 грн.

Для дітей від 6 до 18 років прожитковий мінімум в 2010 р. становитиме: з 1 січня – 713 грн., з 1 квітня – 729 грн., з 1 липня – 733 грн., з 1 жовтня – 753 грн., з 1 грудня – 769 грн.

Для працездатних осіб з 1 січня 2010 р. планується встановити прожитковий мінімум на рівні 681 грн., з 1 квітня – 696 грн., з 1 липня – 700 грн., з 1 жовтня – 719 грн., з 1 грудня – 734 грн.

Для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум наступного року встановлюється в такому порядку: з 1 січня – 507 грн., з 1 квітня – 518 грн., з 1 липня – 521 грн., з 1 жовтня – 535 грн., з 1 грудня – 546 грн.

Рівень прожиткового мінімуму в Україні на 1 січня 2009 р. становить 626 грн.