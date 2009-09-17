Світові ціни на нафту підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках 16 вересня продовжили зростання на тлі повідомлень про те, що запаси палива в США скоротилися більше, ніж очікувалося, повідомляє Reuters.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість ф`ючерсів з постачанням у жовтні на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil зросла на 1,58 дол. - до 72,51 дол. за барель.

Ціна ф`ючерсів з постачанням у жовтні на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) підвищилася на 1,81 дол. - до 71,67 дол. за барель.