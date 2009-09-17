Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,51 грн./дол., продають – по 8,62 грн./дол., курс не змінився порівняно з 16 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,43-8,56 грн./дол., з продажу – в межах 8,58-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,2% порівняно з 16 вересня і становить 12,47/12,71 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,58 грн./євро, з продажу – в межах 12,58-12,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 16 вересня, підвищився на 0,8% і становив сьогодні 0,2657 грн./рубль, продажу – без змін – 0,2804 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,277 грн./рубль, з продажу – в межах 0,276-0,285 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,51 грн./дол., продажу – 8,61 грн./дол. Курс майже не змінився відучора. Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,55 грн./дол., з продажу – в межах 8,585-8,65 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи підвищився відучора і становить сьогодні 12,50/12,68 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,40-12,56 грн./євро, з продажу – в межах 12,62-12,88 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 16 вересня, підвищився на 1,6% і становить у середньому 0,2646 грн./рубль, продажу – трохи знизився, до 0,2808 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,276 грн./рубль, з продажу – в межах 0,278-0,285 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,45/8,70 грн., євро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,65 грн., євро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,55/8,65 грн., євро – 12,50/12,75 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0042, до євро – 11,742962, до російського рубля – 0,26152.