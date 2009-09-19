Чернігів святкує День міста

Урочисті заходи з нагоди Дня міста та 66-ї річниці визволення Чернігова від фашистських загарбників пройдуть в обласному центрі 19-21 вересня.

Як повідомила заступник міського голови Чернігова Оксана ТУНІК-ФРИЗ, 19 вересня буде присвячено офіційним заходам - прийому делегацій з міст-побратимів Чернігова. Чільне місце належатиме делегації з німецького Мемінгена, яка буде цього року найчисельнішою серед тих, хто відвідає Чернігів у святкові дні. Зокрема, у міськраді відбудеться підписання угоди про співробітництво між Черніговом та Мемінгеном. На стадіоні імені Ю.О.Гагаріна чернігівці зможуть вболівати за збірні обох міст під час товариського футбольного матчу.

20 вересня зроблено наголос на культурно-розважальних заходах. Центральним місцем їх проведення стануть Вал та Красна площа міста. Розпочнуться урочистості з покладання квітів до пам’ятника Тарасові Шевченку та концерту лауреатів Другого Всеукраїнського огляду-конкурсу "Кобзарська юнь України". На Валу працюватиме виставка загальноосвітніх навчальних закладів, підприємств, там же буде розгорнуто театралізоване дійство поблизу Спасо-Преображенського собору з нагоди 985-річчі утворення Чернігівського князівства. В обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка пройде урочистий вечір-концерт "Твоя велич і слава, Чернігове!".

21 вересня – День визволення Чернігова від фашистських загарбників – матиме патріотичне спрямування. "Цього дня ми традиційно вшануємо наших ветеранів, згадаємо про тих людей, котрі подарували нам мирне життя, відбудували місто у післявоєнний період", - зазначила заступник міського голови. Саме цього дня на Красній площі запланований урочистий парад військових частин Чернігівського гарнізону, на Меморіалі Слави – мітинг-реквієм.