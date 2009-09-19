Погода на завтра

20 вересня на території України за прогнозами синоптиків очікується невелика хмарність. Без опадів, лише в Криму місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 3-10 м/с, в Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 8-13°; крім південної частини та Закарпаття, на поверхні ґрунту, а в Карпатах місцями і в повітрі приморозки 0-4°; вдень 16-21° тепла, на Закарпатті до 24°.

На Київщині буде невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі по області 3-8° тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-4°, вдень 16-21°; у Києві вночі 5-7°, вдень 17-19° тепла.

19 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 20-22°, в Дніпрі біля Києва 19°.