У Чернігові проходить Всеукраїнський конкурс кобзарського мистецтва

У Чернігівській музичній школі №1 імені С.Вільконського проходить ІІ Всеукраїнський огляд-конкурс кобзарського мистецтва "Кобзарська юнь України".

Як повідомив УНІАН начальник управління культури міської ради Олег ВАСЮТА, у Чернігові зібралися юні кобзарі і бандуристи з різних куточків України – прибули майже 50 учасників з 10 областей України.

Мета конкурсу – популяризація і розвиток традиційної національної культури, а також національного інструментального мистецтва, надання пріоритету юнацькому кобзарському руху як складовій частині патріотичного виховання молоді.

"Чернігів на сьогодні має потужну школу бандурного мистецтва і є одним із центрів розвитку цього музичного мистецтва", - сказав О.ВАСЮТА. На його думку, заслуга у цьому чернігівського ансамблю бандуристів "Соколики" та заслуженого працівника культури України Валентини ІЩЕНКО, яка тривалий час була художнім керівником колективу, а нині очолила відкрите перше в країні відділення бандурного мистецтва у музичній школі №1 м. Чернігова. Крім того, цього року кількість бажаючих навчитися гри на цьому інструменті подвоїлася.

Сьогодні упродовж дня триватиме прослуховування учасників огляду-конкурсу, а завтра на Валу біля пам`ятника Тарасові Шевченку відбудеться концерт лауреатів огляду-конкурсу "Кобзарська юнь України".