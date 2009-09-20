У Херсоні до Дня міста відкрили музей імені Григорія Потьомкіна

У Херсоні до Дня міста відкрито музей історії ім.Григорія Потьомкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриттям 18 вересня музею розпочалися святкові заходи до Дня міста. Музей відкрито на базі Херсонського навчально-виховного комплексу №51 імені Г.О. Потьомкіна. Експозиція музею розповідатиме відвідувачам про часи заснування Херсона, історію його будівництва та розвитку, формування чорноморського флоту, історію пам’ятника Григорію Потьомкіну в Херсоні, історію всієї Херсонщини.

Головною метою створення музею, з точки зору мерії, є – вихованням патріотизму особливого ставлення до історії і майбутнього рідного міста, опануванням маленькими херсонцями знань про видатних особистостей, котрі будували і розвивали Херсон.

У відкритті музею взяли участь крім міського голови Херсона Володимира САЛЬДО та секретаря міської ради Юрія ПОГРЕБНОГО також й російські гості. А почесним гостем свята став нащадок князя Сергій НОВІКОВ, який спеціально прибув до Херсона.

«Жодне місто, засноване Григорієм Потьомкіним, не вшановує його пам’ять так, як Херсон. Я гордий бути сьогодні свідком такої поваги до історії, до особистості, до сучасності міста, де ви живете», - сказав С.НОВІКОВ.

Окрім того до свята міста у Ботанічному саду Херсонського державного університету встановили макети фортеці та палацу князя Г.Потьомкіна в масштабі 1:50 до оригіналів.

Особливе місце в композиції фортеці посів макет палацу Г.Потьомкіна, який не зберігся до наших часів. Завдяки архівній роботі активістів Громадської ради при міському голові та наукових співробітників обласного краєзнавчого музею, за унікальними кресленнями, макет палацу відтворено в масштабі 1:50 без будь-яких архітектурних порушень. Матеріал макету повністю відповідає природнім умовам, не боїться перепадів температур та вологи. Роботи виконані волонтерами Громадської ради під керівництвом старшого наукового співробітника Херсонського обласного краєзнавчого музею Сергія ДЯЧЕНКА, який є одним із співавторів ландшафтної моделі Херсонської фортеці в цілому.

Окрім палацу, відкрито комплекс будівель аптеки. Також відкрито макет заводу, на якому виробляли гармати для фортеці. Спеціально до Дня міста вироблені 2 діючі гармати натурального розміру (майже 3 м), постріли з яких здивували учасників урочистої церемонії відкриття.