Тимошенко певна, що долар ще буде коштувати 6,5

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що «80-відсотковий обвал курсу гривні, який стався протягом останніх місяців, є наслідком корупційних тіньових операцій, вчинених під контролем Національного банку України». На цьому вона наголосила, виступаючи в суботу в програмі одеської телекомпанії РІАК, передає кореспондент УНІАН.

«Тому після президентських виборів буде змінено керівництво Нацбанку і курс гривні повернеться до рівня 6,5 відносно долара США», - зазначила прем’єр.

За її словами, миритися з теперішніми підходами фахівців Нацбанку не можна, оскільки йдеться про «масштабний непрофесіоналізм фахівців НБУ, спричинений корупційними проявами в діяльності його керівництва. Багато хто цинічно заробляють на кризі і горі людей, причому заробляють аморально».

Поточне падіння гривні безпрецедентне, акцентувала Ю.ТИМОШЕНКО, нагадавши телеглядачам, що «максимальне зниження курсу національних валют внаслідок світової економічної кризи досягло в деяких країнах 25 відсотків, якщо не брати до уваги Ісландію».

«Однак обвал курсу гривни спричинений штучно, бо усі розрахунки свідчать про те, що в теперішніх економічних і фінансових умовах курс гривні має бути приблизно 6-6,5 гривні відносно долара США. Це підтверджують не лише авторитетні експерти, а й заступники голови Нацбанку України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Що стосується результатів рефінансування приватних банків, то валютний ресурс був спрямований передусім на валютний ринок і обвалив курс гривні, а не надійшов у реальний сектор економіки, бо, власне, й не ставилась така мета керівництвом Національного банку», - підсумувала прем’єр-міністр.