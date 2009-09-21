П'ять з чотирнадцяти проблемних банків можуть ліквідувати

Інвесторів банків «Арма», «Дністер», БРР, «БІГ Енергія» і Трансбанку мають 10 днів для того, щоб виконати узяті на себе зобов`язання і перерахувати до проблемних установ необхідні кошти. «У цих банках є інвестори, але поки вони не виконують узяті на себе зобов`язання», – повідомив «Делу» начальник управління кризового менеджменту НБУ Юрій Петров.

Щоб дисциплінувати нових інвесторів проблемних банків, НБУ поставив умову: або до початку жовтня вони заводять обіцяні кошти, або НБУ почне процедуру ліквідації цих банків. «До 1 жовтня доля цих банків буде вирішена. Або інвестори дійсно виконують умови і працюють, або банки будуть передані на ліквідацію», – категорично заявив Юрій Петров.

Шанси на те, щоб вкластися у встановлені Нацбанком дедлайни, у згаданих проблемних фінустанов різні. Наприклад, потенційні інвестори банку «Арма» – групи компаній «Петрус» і «Гамма» – зобов`язалися вкласти в цей банк 90 млн. грн., але поки не виконали обіцяного. «План фінансового оздоровлення банку «Арма» поки дуже погано виконується», – констатує начальник управління кризового менеджменту НБУ Юрій Петров. У банку «Дністер» три тижні тому змінився тимчасовий адміністратор. Поки що він оцінює ситуацію в банку. «У нього є два тижні, щоб зробити попередню оцінку, і місяць для остаточної», – говорить Юрій Петров.