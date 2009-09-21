Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,52 грн./дол., продають – по 8,61 грн./дол., курс дещо підвищився порівняно з 20 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,57 грн./дол., з продажу – в межах 8,555-8,70 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,6%, порівняно з 20 вересня, і становить 12,45 грн./євро, продажу – майже не змінився і становить 12,69 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,58 грн./євро, з продажу – в межах 12,56-12,84 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 20 вересня, знизився на 1% і становить сьогодні 0,2672 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,5% – 0,2820 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,279 грн./рубль, з продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,51 грн./дол., що на 0,6% дешевше, ніж учора, продажу – 8,60 грн./дол., курс продажу майже не змінився.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,54 грн./дол., з продажу – в межах 8,555-8,65 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,1% відучора і становить сьогодні 12,46 грн./євро, продажу – на 0,2% - до 12,65 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,525 грн./євро, з продажу – в межах 12,56-12,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 20 вересня, знизився на 1,7% і становить у середньому 0,2654 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,9%, до 0,2824 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,2785 грн./рубль, з продажу – в межах 0,279-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,45/8,70 грн., євро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,65 грн., євро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,60 грн., євро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 21 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0065, до євро – 11,773558, до російського рубля – 0,26359.