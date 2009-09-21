Виробництво в Україні продовжує падати (дані Держкомстату)

В Україні спад промислового виробництва в серпні 2009 року, порівняно із серпнем 2008 року, становив 23,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-серпні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва становив 29,6%.

У серпні проти липня ц.р. зафіксовано спад на рівні 0,9%.

Згідно з повідомленням Держкомстату, спад обсягів промвиробництва в серпні ц.р. проти серпня 2008 р. за галузями становив: у видобувній промисловості – 12,5% (у серпні до липня ц.р. – спад 0,4%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – 14,6% (до липня – зростання 3,9%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – 10,9% (до липня – спад 3,5%).

В обробній промисловості зниження обсягів виробництва в серпні ц.р., порівняно із серпнем-2008, становило 26,9% (порівняно з липнем 2009 р. – спад 0,9%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 10,1% (до липня – спад 4,6%).

У легкій промисловості зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 21,9% (до липня – спад 10,1%), зокрема, в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 22,3% (до липня – спад 8,9%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 19,8% (до липня – спад 15,6%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва у серпні ц.р. проти серпня-2008 становив 22,3% (до липня ц.р. – зростання 6,7%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 19,1% (до липня – зростання 1,4%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 10,4% (до липня – зростання 9,4%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зниження обсягів виробництва на 22,1% (до липня – зростання 3,1%), зокрема в хімічному виробництві – 22% (до липня – зростання 5,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 19,7% (до липня – спад 1,7%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 34,2% (до липня – зростання 1,4%).

У Держкомстаті повідомили, що в серпні ц.р. у металургії і виробництві готових металевих виробів, порівняно із серпнем 2008 року, зниження виробництва становило 21,1% (до липня ц.р. – спад 0,3%), у машинобудуванні зафіксовано спад на рівні 51,2% (до липня – спад 3,1%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 41,4% (до липня – спад 7,3%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 37,6% (до липня – спад 2,8%), у виробництві транспортного устаткування – 61,9% (до липня – зростання 1,4%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано спад на рівні 18,6% (до липня – спад 1,9%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року порівняно з груднем 2007 року становив 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до попереднього року до цього востаннє фіксувався 10 років тому – в 1998 році спад становив 1% проти 1997 року.

Найглибший спад річного промвиробництва в незалежній Україні був зафіксований в 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Упродовж 1999-2007 років в Україні фіксувалося лише зростання річного промвиробництва. Найсуттєвіше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксоване в 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) демонстрували наступну динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.