Ющенко відзначив державними нагородами представників УГКЦ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом № 759/2009 “За вагомий особистий внесок у відродження Української греко-католицької церкви та з нагоди 20-ї річниці виходу її з підпілля” нагородив представників УГКЦ.

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема орденом Свободи нагороджено громадського діяча (м.Львів) Івана ГЕЛЯ, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено колишнього секретаря Комітету захисту Української греко-католицької церкви (посмертно) Григорія Будзинського.

Також цим указом орденом «За заслуги» III ступеня нагороджено: ігумена монастиря Покрови Пресвятої Богородиці (м.Вінниця) Михайла ВОЛОШИНА, ректора духовної семінарії, (м.Рим) Михайла ГАВРИЛІВА, монаха чину святого Василя Великого, синкела у справах монашества Львівської Архієпархії Володимира-Ярослава ДУДКЕВИЧА, пароха у селі Калинівка, Львівська область Петра ЗЕЛЕНЮХА, пароха церкви святого Йосафата у місті Червоноград, Львівська область Михайла НИСКОГУЗА, єпископа-помічника Стрийської єпархії, Львівська область Тараса СЕНЬКІВА, священика-емерита (Львівська область) Володимира ЮРГУ.