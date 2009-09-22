Суд заборонив допускати до продажу ОПЗ газпромівську компанію

Окружний адміністративний суд Києва за позовом ВАТ «Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ) знову, вже втретє припинив проведення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ).

Про це УНІАН повідомив представник ВАТ «Дніпроазот» у суді Олексій НИЖНИК з посиланням на відповідну ухвалу суду від 22 вересня ц.р.

«Сьогодні в судовому засіданні була винесена ухвала, згідно з якою задоволене наше клопотання про забезпечення позову і прийняття відповідних заходів забезпечення позову», - сказав О.НИЖНИК.

Він уточнив, зокрема, що ухвалою зупинена дія рішення Фонду державного майна «Про затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ «Одеський припортовий завод», заборонено ФДМУ і комісії з продажу акцій ВАТ «ОПЗ» проводити конкурс, а також судом заборонено Фонду держмайна допускати до участі в конкурсі ТОВ «Азот-Сервіс».

«Як нам відомо, в статутному капіталі цієї компанії частка іноземної держави перевищує 25%, що прямо заборонено чинним законодавством», - зазначив О.НИЖНИК. (УНІАН: ТОВ «Азот-Сервіс» є структурним підрозділом російського «СИБУР-холдингу». У свою чергу, основними власниками «СИБУР-холдингу» є ВАТ «Газпром» (частка державної власності перевищує 50%), ВАТ «Газпромбанк» (частка державної власності становить 25%+1 акція, плюс частка «Газпрому» становить понад 40%) і пенсійний фонд «Газфонд» (домінуючі власники - «Газпром» і «Газпромбанк»). Українське приватизаційне законодавство забороняє брати участь у приватизації «юридичним особам, в майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків». А через «Газпром» і «Газпромбанк» частка державної власності в статутному капіталі «СИБУР-холдингу» і, відповідно, підконтрольного йому претендента - ТОВ «Азот-Сервіс» - перевищує 30%).

О.НИЖНИК наголосив, що ухвала суду вступила в законну силу.

Нагадаємо, 17 вересня Окружний адміністративний суд Києва виносив аналогічні ухвали про заборону ФДМУ проводити конкурс з приватизації ОПЗ за позовами Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і ВАТ «Азот» (Черкаси).

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакету акцій ОПЗ. Стартова ціна пакету становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

З початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, до Антимонопольного комітету звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для ухвалення остаточного рішення щодо участі в конкурсі з його приватизації.

17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

У той же час, сьогодні, 22 вересня, газета «Дело» написала, що в конкурсі з продажу Одеського припортового заводу зважилися взяти участь лише три з тринадцяти раніше заявлених претендентів. За державний пакет акцій, стартова ціна якого становить 4 млрд. грн., вирішили позмагатися три компанії: афільований з російським «Газпромом» «Сибур», «Нортіма» і «Флора Сервіс».