Пожежа повністю знищила речовий ринок у Дніпропетровську

Дніпропетровський речовий ринок «Слов’янський», пожежа на якому розпочалася сьогодні близько 16-ї години, згорів повністю.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

За його словами, дах приміщення ринку провалився.

Гасіння пожежі на ринку ще продовжується, в ньому беруть участь всі вісім пожежно-рятувальних частин Дніпропетровська. Пожежі присвоєно 5-й ранг – найскладніший та найнебезпечніший ранг пожежі.

Підрозділам МНС вдалося локалізувати вогонь лише на території ринку «Слов’янський», який займає площу понад 12 тис. квадратних метрів. Локалізація пожежі в даному випадку важлива, оскільки ринок знаходиться в щільній забудові міста неподалік житлових будинків і автозаправної станції.

Дані про постраждалих під час пожежі наразі не оприлюднюються.

На території «Слов`янського» ринку наразі працюють близько 30 одиниць техніки МНС і 20 бригад «швидкої» допомоги, повідомляє з місця події кореспондент ІА «Новий Міст».

За словами працівників ринку, пожежа почалася з боку вул. Курчатова, де розташовані торговельні точки, сполучені одним дахом із «Слов`янським» ринком. За їх словами, каркас ринку згорів повністю. «Зайнявся кіоск з шаурмою, і далі вогонь пішов по рядах ринку. Спочатку вимкнулося світло, і всі попрямували до виходів», - сказали вони.

Постраждалі від пожежі надходять до дніпропетровського опікового центру. На 18.00 в центрі перебували 4 осіб у стані середньої тяжкості і один «тяжкий». Про це ІА «Новий Міст» повідомив головний лікар 2-ої міської лікарні Олександр Сердюк. У всіх потерпілих сліди розплавленого пластику. Ще один отруєний продуктами горіння перебуває в 7-й міськлікарні.