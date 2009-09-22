Ющенко висловив співчуття єпископату УГКЦ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття у зв’язку зі смертю Високопреосвященного архієпископа Мирослава Марусина, колишнього секретаря Конрегації для Східних церков Римсько-католицької церкви.

Про це повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

«Пішов з життя видатний учений-богослов, історик, блискучий проповідник, відданий син України. Все своє життя він присвятив вірному та ревному служінню Господові, Церкві й рідному народові. Світла пам`ять про архієпископа Мирослава Марусина назавжди залишиться у наших серцях», - йдеться у співчутті глави держави на адресу Верховного архієпископа Української греко-католицької церкви кардинала Любомира ГУЗАРА та єпископата УГКЦ.