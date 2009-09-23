Єхануров обіцяв підтримати розкопки на місці Синьоводської битви

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Юрій ЄХАНУРОВ пообіцяв особисту підтримку археологічним розкопкам поблизу с. Торговиця Новоархангельського району Кіровоградської області на місці Синьоводської битви 1362 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Кіровограді з нагоди представлення нового губернатора області Володимира МОВЧАНА.

«Хотів би, щоб це місце стало знаменитим не тільки в Україні, а в першу чергу, в Литві, Білорусі. Воно унікальне, згадується в книжках, в літописах, але немає конкретної точки. Щоб людина могла приїхати і сказати: це відбувалось тут», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він повідомив, що планує відвідати місце розкопок, порадитись з місцевою владою щодо популяризації цього історичного місця.

«Фонд Україна-ЮНЕСКО допомагатиме всім, хто писатиме книги, дисертації на тему Синьоводської битви. Я би хотів, щоб громадськість зацікавилась цим питанням. Я зі свого боку обіцяю робити все, щоб північно-західна частина Кіровоградщини стала відомою в світі», - наголосив Ю.ЄХАНУРОВ.

*** Під час Синьоводської битви, датованої істориками 1362 роком, об’єднане українcько-литовсько-польське військо розбило монголо-татар.