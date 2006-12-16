Президент хоче ще одну зустріч по бюджету

Секретаріат Президента України звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету і Міністерства фінансів з проханням провести зустріч на предмет доопрацювання державного бюджету на 2007 рік з урахуванням пропозицій Президента України.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, про це йдеться у відповідній телеграмі Секретаріату.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня Президент Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту Закон «Про державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

Основні зауваження глави держави зводилися до необхідності встановлення рівня мінімальної пенсії на рівні прожиткового мінімуму; необхідності збільшення рівня мінімальної зарплати. Також Президент наполягав на ліквідації диспропорції грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань. Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонував не передбачати у держбюджеті-2007 надання позичок місцевим бюджетам, що виходять за межі бюджетного періоду. Також Президент пропонував віднести нафту або нафтопродукти до переліку товарів, які імпортуватимуться без можливості оформлення податкового векселя.

15 грудня Верховна Рада не підтримала Закон “Про держбюджет України на 2007 рік” з усіма пропозиціями Президента.

Того ж дня після зустрічі з радою антикризової коаліції та членами уряду В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що за вихідні дні Секретаріат Президента і Кабінет міністрів знайдуть порозуміння щодо закону про держбюджет.