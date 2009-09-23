Нафтогаз готує дефолт?

Кабінет Міністрів дозволив НАК «Нафтогаз України» вести переговори з утримувачами євробондів про реструктуризацію заборгованості по єврооблігаціях до 20 жовтня. Про це мовиться в постанові уряду, опублікованій учора в газеті «Урядовий кур`єр». Проте НАК повинен виплатити за цінними паперами $500 млн. вже 30 вересня. Як пише "Дело",це означає, що держкомпанія вимушена буде оголосити дефолт по єврооблігаціях.

У Кабміні розуміють, що консультанти «Нафтогазу» не встигнуть домовитися з утримувачами єврооблігацій НАКу до 30 вересня і згодні на дефолт за паперами компанії. «Якби «Нафтогаз» встиг одержати «добро» інвесторів на реструктуризацію до дати погашення, як це прийнято на ринку єврооблігацій, то юридично дефолту не було б», — говорить старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій Фурса. Експерт не сумнівається, що за час, що залишився до 30 вересня, фінансові радники «Нафтогазу» не закінчать переговори з облігаціонерами. «Утримувачам євробондів інформацію про збори інвесторів компанії поки не розсилали. Навряд чи консультантам НАКу вистачить тиждень, щоб організувати зустріч з ними», — говорить Фурса.