Літак Київ – Тель-Авів здійснив вимушену посадку в Сімферополі

Літак, що слідував із Києва до Тель-Авіва, здійснив вимушену посадку в аеропорту Сімферополя через критичний стан одного з пасажирів, громадянина Ізраїлю.

Як йдеться в поширеному повідомленні прес-служби Кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інформація про погане самопочуття 26-річного пасажира надійшла сьогодні о 07.35.

«Надійшло повідомлення, що на борту літака перебуває чоловік, якому під час польоту стало погано, - гіпоглікемія», - зазначили рятувальники. (УНІАН: гіпоглікемія - стан, що характеризується різким падінням рівня цукру в крові.)

Літак сів у Сімферопольському аеропорту. Хворого громадянина Ізраїлю зняли з літака й на «швидкій допомозі» доставили в Республіканську клінічну лікарню імені Семашка. «Літак продовжить політ за маршрутом», - зазначили в МНС.