СБУ зупинила на кордоні 4 тонни контрабандної червоної ікри

Служба безпеки України припинила протиправну діяльність міжнародного організованого злочинного угруповання у складі громадян України та Росії, яке налагодило контрабандний канал переміщення лососевої ікри із Російської Федерації. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Тонни делікатесного продукту зловмисники незаконно переправляли через державний кордон поза митним контролем та реалізовували його в супермаркетах Києва, Харкова, та в одній із відомих ресторанних мереж. Через несплату належних митних платежів державний бюджет недоотримував значні суми.

19 вересня ц.р. на Сумщині співробітники СБУ затримали шістьох членів угруповання з контрабандним вантажем. Правоохоронці зупинили вантажівку на сільській дорозі за кілька метрів від державного кордону. У зловмисників вилучено майже 4 тонни червоної ікри вартістю більш як 1,5 млн. грн.

Контрабандний продукт російського виробництва було розфасовано у скляні банки з промисловим маркуванням та у пластикові контейнери вагою 10 кг. Вилучену лососеву ікру передано на експертизу, за попередніми даними – продукт якісний.

Встановлено, що крім громадян Росії, до складу угруповання входили мешканці Києва, Сумської, Харківської областей. Серед затриманих – організатор контрабандних оборудок і замовник, який налагодив збут ікри через торгівельну мережу.

Слідчі СБУ стосовно затриманих контрабандистів порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 с.201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.