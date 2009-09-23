Міжбанк відкрився ростом долара і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,5025/8,5375 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2830/47, котирування по євро-гривні пішли вгору – 12,5630/12,6160. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,4795/97 (вівторок - 1,4780/82).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.