У Тимошенко кажуть, що дефолту Нафтогазу не буде

Міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН переконаний, що дефолту НАК «Нафтогаз України» через перенесення терміну узгодження умов реструктуризації боргів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Ми вкладаємося у всі терміни, буде досягнута домовленість. Ніякого дефолту не буде», - заявив Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України дозволив НАК «Нафтогаз України» узгодити умови реструктуризації зовнішніх боргових зобов`язань до 20 жовтня ц.р.

При цьому уряд надасть держгарантії за зовнішніми запозиченнями «Нафтогазу» на суму понад 2 млрд. дол. із урахуванням подальшої заміни зобов`язань компанії за кредитними договорами з іноземними кредиторами на зобов`язання за цінними паперами.

«Нафтогаз України» призначив групу з управління зобов`язаннями банку Credit Suisse менеджером ділера для здійснення запланованої реструктуризації євробондів на суму 500 млн. дол., термін виплати за якими – 30 вересня 2009 року, а також із питань врегулювання фінансових зобов`язань щодо двосторонніх кредитів компанії.