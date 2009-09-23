Міжбанківський долар відвойовує позиції

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,5025/8,5375, до 12:00 ціни підвищилися до 8,5150/8,5380 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги російським рублем стартували котируваннями - 0,2830/47, до 12:00 звузився спред - 0,2832/46. На російському валютному ринку курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 30,0300 (-0,0700).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4795/97, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 12,5630/12,6160, до 12:00 ціни пішли вгору 12,5880/12,6180.