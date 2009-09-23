Брата нардепа, який втік з перестрілки на авто з номерами ВР, затримали (доповн.)

У Києві вчора було затримано громадянина РФ Роберта ТЕДЕЄВА, який брав безпосередню участь у бандитських розбірках 11 вересня в Голосіївському парку столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

“Учора зранку на території Києва був затриманий громадянин РФ Роберт ТЕДЕЄВ, який був у розшуку”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр зазначив, що спочатку затриманий назвав себе ІВАНОВИМ, але вже до вечора назвався справжнім іменем, зазначивши, що є двоюрідним братом народного депутата України Ельбруса ТЕДЕЄВА.

Також Р.ТЕДЕЄВ, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, розповів, що використовував автомобіль брата “Мерседес-бенц” S-500. Інших показів щодо осіб, які разом з ним брали участь у перестрілці, він поки що не надав.

Ю.ЛУЦЕНКО також поінформував про передісторію цього конфлікту, що закінчився перестрілкою. Зокрема, за даними міністра, у 1994 році громадянин Туреччини і громадянин України створили підприємство з виготовлення і продажу текстильних виробів у Вінницькій області. 2005 року між ними виникли непорозуміння, а в 2008-му конфлікт набув остаточного загострення у зв’язку з відсутністю обігових коштів. Для його вирішення, сказав Ю.ЛУЦЕНКО, обидві сторони проводили зустрічі в Туреччині і в Україні, зокрема, 28 серпня ц.р. у Вінниці, але там до стрілянини не дійшло. Втім, як показують свідки, у цій зустрічі також брав участь Р.ТЕДЕЄВ, додав глава МВС. Вже 11 вересня у парку ім. Рильського в Києві відбулася “сходка”, під час якої там знаходився автомобіль “Мерседес” з номерами Верховної Ради.

Як зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, після перестрілки було затримано підозрюваного у вбивстві громадянина РФ Куламова. У той же час свідки вказують на Р.ТЕДЕЄВА як на безпосереднього учасника конфлікту, а також підтверджують, що саме на його автомобілі залишили місце злочину інші особи, які використовували, в тому числі, автоматичну зброю під час розборок.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, вже того дня близько 21.00 до приміщення Голосіївського райуправління міліції на зустріч з начальником столичного главку, його першим заступником і начальником районної міліції прибув народний депутат Е.ТЕДЕЄВ та народний депутат Валерій БОНДИК. Під час цієї зустрічі, як зазначив міністр, було підтверджено, що саме автомобіль, який був закріплений за народним депутатом Е.ТЕДЕЄВИМ, використовувався в ході бандитських розборок на території Голосіївського парку. Ці обставини знайшли підтвердження в показах водія Е.ТЕДЕЄВА та інших свідків.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що Е.ТЕДЕЄВ намагався забрати свій автомобіль, але після того, як йому пояснили про можливі наслідки таких дій, він залишив його як речовий доказ.

Крім того, як повідомив міністр, наразі відомо, що відразу після стрілянини в Голосіївському парку “біля під’їзду свого будинку пан народний депутат зустрівся з Робертом ТЕДЕЄВИМ і в присутності свідків останній сказав йому, що у нього є проблеми через події у Голосіївському парку”.

Продовжуючи тему, Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що кримінальним арбітром цих розборок виступив відомий у кримінальних колах СНД “злодій в законі” на прізвисько Хасан.

“З огляду на ту інформацію, що я надав, можу зробити висновок, що кримінальні авторитети, які перебувають на території РФ і Кавказу, не маючи можливості постійно перебувати на території України через активні профілактичні дії УБОЗу МВС України, здійснюють спроби створити кримінальний тиск, використовуючи зв’язки з членами колишнього злочинного угруповання, в тому числі з народним депутатом України ТЕДЕЄВИМ Ельбрусом, який протягом 90-х – початку 2000-х років рахувався, за даними оперативних баз МВС України, членом організованого злочинного угруповання “Солохи”, очолюваного покійним Борисом Савлоховим”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

У той же час Ю.ЛУЦЕНКО висловив занепокоєння тим, що “однією рукою народні депутати Партії регіонів надають сприяння бандитським розборкам на території України, другою – інший депутат пан ДЖИГА заявляє, що міліція не здатна впоратися з криміналітетом... Дивний симбіоз екс-керівників МВС і екс-бандитів, які стояли на обліках в МВС, сьогодні дається взнаки при спробах переділити кримінальний ринок на території України”.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО ще раз запевнив, що МВС здатне контролювати ситуацію. “Ми і надалі не допустимо функціонування на території України “злодіїв у законі”, якими б високими мандатами і недоторканністю вони не прикривалися”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

В контексті цього він зазначив, що сьогодні спецпідрозділами боротьби з організованою злочинністю вживаються заходи з документування ще трьох “злодіїв у законі”, які залишаються на волі і “намагаються впливати на криміногенні процеси в державі”. Це, за словами міністра, люди на прізвисько “Льора Сумський”, “Мамед” і “Вася Ушитий”.

Як повідомляв УНІАН, вдень 11 вересня на території Голосіївського парку (Голосіївський район Києва) стався конфлікт “між двома групами осіб різних країн Кавказького регіону”. Під час з’ясування відносин було застосовано вогнепальну зброю. В результаті цього троє конфліктуючих потрапили до 10-ї міської клінічної лікарні. Інші учасники інциденту втекли з місця події. Наступного дня в лікарні помер один із трьох поранених під час перестрілки.

12 вересня Департамент зв’язків з громадськістю МВС України офіційно заявив, що у вчорашніх «розборках» із застосуванням вогнепальної зброї брав участь брат народного депутата України Ельбруса ТЕДЕЄВА Роберт, громадянин Російської Федерації.

Як зазначили в міліції, після інциденту він зник з місця пригоди на автомобілі, який належить Е.ТЕДЕЄВУ.