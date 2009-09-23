Труби Пінчука «перестали відповідати економічним реаліям» в Росії

Російські виробники виступають проти подовження угоди щодо безмитного ввезення труб до РФ для підприємств «Інтерпайпу» Віктора ПІНЧУКА. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявив директор російської асоціації трубних підприємств «Фонд развития трубной промышленности» Олександр ДЕЙНЕКО.

За його словами, ідеологія угоди від 2005 року, яка передбачала збільшення поставок українських труб із 395 тис. тонн на рік на 2% щорічно, перестала відповідати економічним реаліям.

«У лютому (…) ми запропонували змінити квоту пропорційно прогнозу зміни ринку. Тобто, якщо в 2008 році російський ринок становив близько 9 млн. тонн, то в лютому ми очікували за підсумками року 4,1–4,3 млн. тонн. Російські трубні компанії пропонували скоригувати квоту відповідно до традиційної частки підприємств «Інтерпайп» на російському ринку до 170 тис. тонн. У березні російська делегація була в Києві, але так і не одержала чіткої відповіді: згодна українська сторона на нові параметри чи ні», - пояснив О.ДЕЙНЕКО.

Зараз ФРТП, додав російський експерт, узагалі не підтримує ні пропозиції продовжити угоду, ні пропозиції обговорювати будь-який розмір квоти.

«Сьогодні російських трубників цікавить, який сенс продовжувати угоду? Наші підприємства активно модернізували виробництво: практично пішли від використання технологій, які існували в часи СРСР. «Інтерпайп» нічого такого не зробив. У зв’язку з цим залишати квоту для присутності морально застарілої продукції на пільгових умовах немає ніякого економічного сенсу», - відзначив О.ДЕЙНЕКО.