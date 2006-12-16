Секретаріат Президента пропонує компромісний варіант розрахунків бюджету

Фахівці Секретаріату Президента України здійснили експертні розрахунки прожиткового мінімуму на 2007 рік та розрахунків щодо можливих варіантів фінансування пропозицій Президента України до Державного бюджету на 2007 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Компромісний варіант розрахунків Секретаріату передбачає мінімальні додаткові видатки та мінімальний перерозподіл видатків в сумі 0,8 млрд. гривень, затверджених у Бюджеті 2007 року.

Так, додаткові мінімальні видатки, за експертними оцінками, можуть скласти на виплату підвищеного розміру мінімальної пенсії за віком 2,8 млрд. грн., а також на підвищення стипендій та соціальних допомог – 0,3 млрд. грн., на усунення диспропорцій у грошовому забезпеченні військовослужбовців – 0,5 млрд. грн., на підвищення мінімального розміру заробітної плати – 2,6 млрд. гривень.

Пропонуються такі джерела фінансування цих видатків. У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, як свідчить статистика минулих років, збільшуються видатки на оплату праці працівників підприємств, установ і організацій. Це призводить до збільшення доходів Пенсійного фонду та надходжень від податку на доходи фізичних осіб. За експертними оцінками, доходи Пенсійного фонду зростуть на суму майже 3,5 млрд. грн., а доходи бюджету – близько 1,4 млрд. гривень.

Як вважають в Секретаріаті Президента, при збільшенні розмірів пенсій і мінімальної заробітної плати збільшаться доходи громадян, що призведе до зменшення видатків бюджету на субсидії. За експертними оцінками, економія може скласти близько 0,5 млрд. гривень.

Решту у 0,8 млрд. грн. фахівці пропонують профінансувати за рахунок перерозподілу видатків бюджету, врахованих у Бюджеті - 2007 року, та скороченням непершочергових його видатків. Серед них, наприклад, витрати, передбачені на створення недержавного пенсійного фонду у сумі 200 млн. грн., на реконструкцію аеропортів у містах Донецьку та Борисполі, які є госпрозрахунковими підприємствами, у сумі 290 млн. грн., скорочення на 100 млн. грн. витрат, передбачених Мінфіну на інформатизацію, понад 10 млн. грн. внаслідок запровадження обмеження на максимальний розмір пенсій для народних депутатів.

У Секретаріаті Президента називають ці розрахунки експертними, а тому вони можуть у незначних сумах відхилятися як по видатках, так і доходах. Такі ризики можна буде покрити, врахувавши у Бюджеті 2007 року додаткові доходи у зв’язку з необхідністю уточнення макропоказників, зазначає президентська прес-служба.