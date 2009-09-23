У Києві мало не згоріла квартира Кличка (фото)

У вівторок в центрі Києва близько п`ятої вечора сталася надзвичайна подія. Як повідомляв УНІАН, на вулиці Богдана Хмельницького, 30, що відразу біля Оперного театру, горів Rio-club. Людей з будинку евакуювали.

Газета "Сегодня"довідалася, що в будинку-погорільцеві живуть відомі люди. Кажуть, що тут недавно купив квартиру спікер Володимир Литвин. Депутат Київради Віталій Кличко живе тут з сім`єю з 2003 року. Його 500-метрові апартаменти знаходяться на мансардному поверсі. Але серед евакуйованих ні Литвина, ні Кличка не було. Спікер сюди нібито не вселився, а Віталій, як сказала нам його прес-секретар Ірина Дацюк, зараз з дружиною і дітьми в Америці: «Дізнавшись про пожежу, ми тут же приїхали сюди, але слава Богу, з житлом Віталія все гаразд».

За попередніми даними МНС, загорілася прибудова до клубу. «Швидше за все, замкнуло проводку», — каже співробітник прес-служби київського главку МНС Олександр Хорунжий.

Рядові пожежні запевняють, що на підпал це не схоже. У клубі відмовилися від коментарів. «Начальство виїхало. Ще не факт, що наша прибудова горіла», - лише заявив охоронець.