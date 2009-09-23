Пожежа у Дніпропетровську: запасні виходи на ринку були перекриті

Ініціативна група, що представляє постраждалих від пожежі у торгово-виставковому комплексі «Слов`янський» підприємців, вимагає від мера Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА, міської та обласної влад, розібратися в причинах виникнення пожежі і знайти винних. Про це повідомляє ІА «Новий Міст».

«Ми просимо Івана КУЛІЧЕНКА, обласну і міську влади, створити державну комплексну комісію в складі представників Дніпропетровської облради і міськради, Дніпропетровської ОДА, представників МНС і МВС України. Завданням комісії має бути визначення причини виникнення пожежі на ТВК «Слов`янський», визначення посадових або приватних осіб, дія чи бездіяльність яких привела до виникнення пожежі. Ми вимагаємо скласти список заподіяних збитків, допомогти з працевлаштуванням працівникам і орендарям ТВК «Слов`янський» і надати матеріальну допомогу постраждалим», - сказала представниця ініціативної групи.

ІА «Новий Міст» повідомляє про безліч порушень, які допускалися під час функціонування торгово-виставкового комплексу.

«Два запасні виходи з ринку вже рік як були переобладнані під торгові місця! Хто це дозволив зробити? Коли почалася пожежа, залишити будівлю ринку можна було тільки через 1 хід», - каже один із постраждалих підприємців.

За свідченнями підприємців, займання на ринку вже траплялися, але ще жодного разу не приводили до таких плачевних наслідків.

«У нас уже були займання і не один раз, але ніхто на них не реагував. Давно треба було прибрати всі ці рундуки з шаурмою і чебуреками. Ми зараз не можемо нічого пред`явити, адже в нас навіть не залишилося договорів – усе згоріло», - сказала одна з потерпілих.

На даний момент міліція Дніпропетровська займається опитуванням потерпілих і складанням списку завданих вогнем збитків.

Сьогодні із самого ранку на місце трагедії прибув Ігор ЦИРКІН, керівник програм Фонду «Наш дім – Дніпропетровськ» з тим, аби розібратися в тому, яку першочергову допомогу може надати Фонд постраждалим. За його словами, такі ситуації в місті триватимуть доти, поки в стінах міської ради і міських управлінь процвітає корупція.

«Направо і наліво видаються дозволи на різні види торгівлі. Відсутній контроль за виконанням зобов`язань, які мають виконуватися. І доти, поки чиновники займатимуться наповненням власних кишень, не приділятимуть увагу тому, як має дотримуватися закон, як має вестися торгівля, в місті мало що зміниться», - сказав І.ЦИРКІН. Він нагадав, що такі трагедії в місті траплялися й раніше: «Ми з вами знаємо про ту трагедію, що сталася біля магазину «Варус», коли вибухнув лоток шаурми, сьогодні сталася ще одна трагедія. Що в нашому місті має ще статися для того, щоб міські чиновники звернули увагу на людей, які живуть у цьому місті?».

Нагадаємо, що слідчий відділ Дніпропетровського міського управління МВС України порушив кримінальну справу за фактом пожежі на Слов`янському ринку, що сталася 22 вересня. За словами заступника начальника міського управління міліції Володимира СЕДЛЕЦЬКОГО, серед причин виникнення пожежі на Слов`янському ринку розглядається і підпал. За інформацією ГУ МНС України в Дніпропетровській області, речовий ринок «Слов`янський», пожежа на якому розпочалася 22 вересня близько 16.00, згорів повністю. Внаслідок пожежі на речовому ринку “Слов`янський” постраждали дев`ять чоловік.