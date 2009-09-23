Тимошенко пропонує створити зону вільної торгівлі з Канадою

Прем`єр-міністр України Юлія ТІМОШЕНО вважає, що економічне співробітництво України й Канади стане ефективнішим після підписання міжурядової угоди про створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час зустрічі з міністром міжнародної торгівлі Канади Стоквеллом ДЕЄМ.

«Я думаю, що наше співробітництво в економіці буде ефективнішим, якщо ми створимо між нашими країнами зону вільної торгівлі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає найбільш перспективною співпрацю двох країн у галузі ядерної енергетики, АПК, охорони здоров`я й створенні космічних засобів зв`язку.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, зараз, в умовах кризи, Україна й Канада повинні розробити спеціальні форми співробітництва, які дозволять подолати кризові явища в національних економіках.

У свою чергу міністр торгівлі Канади С.ДЕЙ повідомив, що в ході свого візиту він провів зустрічі з представниками Кабінету міністрів України, в ході яких було досягнуто домовленості про реальні проекти, зокрема, в аерокосмічному секторі й сільському господарстві.

«Ми домовилися про співпрацю в створенні супутникових систем зв`язку напередодні чемпіонату Європи з футболу в 2012 році. Цей супутник зв`язку буде дуже потужним і здатним не лише висвітлювати події чемпіонату. Не знаю, чи допоможе він виграти Україні, але весь світ зможе спостерігати за його ходом», - додав він.

Тим часом в інформаційній службі міністра торгівлі Канади уточнили, що в ході візиту С.ДЕЯ в Україну було підписано угоду між канадською компанією MacDoNalD, DETTWILERD and Associates і Національним космічним агентством України про створення супутникових систем зв`язку.

Крім того, делегація Канади обговорила з представниками Міністерства палива та енергетики України науково-технічну доцільність застосування канадської технології CANDU для розширення програми ядерної енергетики України.

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Між Україною та Канадою вчора, 22 вересня, почалися попередні переговори про вільну торгівлю.

Про це УНІАН повідомили в офісі міністра міжнародної торгівлі та міністра зі створення тихоокеанських воріт для азіатсько-тихоокеанських товарів Стоквелла ДЕЯ.

«Наш уряд робить усе від нього залежне, щоб створити нові можливості для канадського бізнесу на нових ринках. Канадські компанії зміцнюють свою ділову активність в Україні в таких сферах, як аерокосмічна, комунікаційні технології та сільське господарство», - зазначив С.ДЕЙ.

Представники Канади та України в особі міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА домовилися про зустріч у найближчому майбутньому для розгляду торгових і інвестиційних питань з метою сприяти економічним відносинам і боротьбі з протекціонізмом.

Договір про вільну торгівлю з Україною може надалі сприяти формуванню нових ринків для канадського експорту в діапазоні від машин, обладнання й фармацевтичних товарів до сільськогосподарської продукції та морепродуктів.

У 2008 р. канадський товарний експорт в Україну становив 229,7 млн. дол. - 80% зростання порівняно з попереднім роком. У 2008 р. на першому місці серед канадського експорту були сільськогосподарські машини й аерокосмічне обладнання.