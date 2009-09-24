Кабмін дозволив ДПАУ анулювати реєстрацію платників ПДВ

Кабінет міністрів України надав органам Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) право анулювати реєстрацію платника ПДВ у разі виписки податкової накладної, котра дає право контрагентові на податковий кредит, і невнесення вказаної суми зобов`язань у податкову декларацію.

Така норма передбачена в розпорядженні Кабміну №1120-р від 9 вересня 2009 р. "Деякі питання адміністрування податку на додану вартість", текст якого є в розпорядженні УНІАН.

"Органи Державної податкової служби України у разі встановлення факту виписки податкових накладних, згідно з якими платник податку на додану вартість – постачальник товарів (робіт, послуг) не задекларував податкові зобов`язання, мають право вжити заходи з анулювання реєстрації такого платника, відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість", – йдеться в документі.

На сьогодні в Україні діє норма Закону «Про податок на додану вартість», згідно з якою реєстрація платника ПДВ може бути анульована, якщо «особа, зареєстрована як платник податку, не надає податковому органу декларацію з цього податку впродовж дванадцяти послідовних податкових місяців або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних податком постачань впродовж такого періоду...».

Крім того, розпорядженням передбачено, що нарахування податкового кредиту з використанням податкової накладної, одержаної в попередніх звітних періодах, з порушенням визначення «першої події» є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки.

У розпорядженні №1120-р уряд також визнав такими, що втратили чинність, свої розпорядження №757 від 1 липня і №838 17 липня 2009 року щодо адміністрування ПДВ.

Нагадаємо, дія цих документів була припинена Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.