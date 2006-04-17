На Миколаївщині затримано злочинне угруповання автокрадіїв

На Миколаївщині працівники Державної автоінспекції спільно з оперативниками карного розшуку затримали учасників організованого злочинного угруповання автокрадіїв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, злочинне угруповання, яке очолював мешканець Миколаєва, тривалий час діяло в Одеській, Херсонській, Запорізькій та деяких інших областях держави. На території помешкань керівника групи та його родичів працівники міліції виявили чотири викрадених легкових автомобіля - „Фольксваген – Пассат”, два „Деу – Ланоса” та „Деу – Нубіра”. Окрім цього, тут було вилучено два автомобілі „Крайслер – Неон” та оди „ГАЗ – 3110”, що мають ознаки підробок ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів.

У домоволодіннях зловмисників під час обшуку також було знайдено фрагмент з вирізаним номером кузова викраденого автомобіля „Фольксваген – Пассат”, запчастини від легковиків різних моделей, чотири пари державних номерних знаків зарубіжних країн та талон про проходження державного технічного огляду, що належав легковику, яким викрадачі заволоділи в Запоріжжі.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи, з’ясовуються нові епізоди діяльності злочинного угруповання та мережа збуту крадених авто.