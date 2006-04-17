На Нікопольському феросплавному чергове силове протистояння

З 14 квітня у Нікополі через ймовірність виникнення надзвичайної ситуації на ВАТ „Нікопольський завод феросплавів” у підвищену готовність приведені підрозділи МНС, що дислокуються у місті, а також охорона підприємства. Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди головного управління МНС у Дніпропетровській області.

За даними центру пропаганди, 14 квітня на НЗФ „сталася надзвичайна пригода”.

Зокрема, „група осіб у складі нового директора заводу Володимира КУЦИНА, двох десятків працівників спецпідрозділу “Беркут” та 25-30 осіб у цивільному з охорони зайняли приміщення заводоуправління, перекривши сюди доступ стороннім, на їх думку, особам”.

В офіційній інформації Центру пропаганди також повідомляється, що спробу владнати конфліктну ситуацію здійснили мер міста Сергій СТАРУН, судовий виконавець та депутати Нікопольської міської ради.

Довідка УНІАН. У 2005 році за рішенням суду контрольний держпакет НЗФ було повернено в держвласність, проте до останнього часу Фонд держмайна заявляв, що не може вступити в права власності на акції НЗФ, оскільки акції не переказані на рахунки Фонду.

14 квітня 2006 року кабінет гендиректора зайняв Володимир КУЦИН, який, за непідтвердженою офіційно інформацією, є управляючим контрольного держпакету акцій ВАТ «НЗФ». Мінпромполітики заявило, що не причетне до призначення В.КУЦИНА. Водночас, сам В.КУЦИН заявив, що його призначення ініційовано самим Президентом України.

Мінпромполітики і Фонд державного майна України заявили, що не приймали ніяких рішень щодо зміни керівника ВАТ «Нікопольський завод феросплавів».