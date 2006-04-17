На Київщині зростає кількість інвалідів-чорнобильців

В Київській області зростає кількість інвалідів-чорнобильців. Нині їх нараховується 25 тис., сімей померлих годувальників – майже 5 тис.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Євген ЖОВТЯК у своєму зверненні з нагоди 20-ї річниці Чорнобильської катастрофи до керівників підприємств, організацій, установ усіх форм власності, фондів, окремих громадян.

У зверненні зазначається, що Київська область є найбільш постраждалою з-поміж інших регіонів в Україні. Сьогодні майже половина території області радіоактивно забруднена, а кожен другий її житель (836 тис.) є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У зверненні губернатор Київщини зазначає, що влада розраховує на дієву підтримку кожного керівника підприємства, організації, установи усіх форм власності, фондів та окремих громадян, які можуть зробити свої благодійні пожертвування на добрі справи до дня, пов’язаного з 20-річчям Чорнобильської катастрофи.

Є.ЖОВТЯК повідомив, що 2005 року для вирішення проблем соціального захисту, ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в область надійшло і використано за цільовим призначенням 384,6 млн. грн. Вживалися заходи для поліпшення медичного обслуговування постраждалих, передусім дітей, їх оздоровлення, забезпечення житлом, надавалася фінансова допомога дітям-інвалідам, вдовам і вдівцям померлих постраждалих.