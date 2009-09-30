Лікар спростовує заяву про ампутацію руки оператору АТВ

Питання про ампутацію кисті оператору одеської телекомпанії АТВ Дмитру ДОКУНОВУ, на якого вчора було скоєно напад біля будинку Окружного адміністративного суду Одеської області, не розглядалося.

Про це в інтерв`ю ІА "МІСТ-Одеса" повідомив головний лікар Одеської обласної клінічної лікарні Сергій КАЛІНЧУК.

Лікар повідомив, що пацієнту була проведена операція виключно з відновлення цілісності сухожиль кисті.

"Хворі з аналогічними травмами, зазвичай, проводять у стаціонарі 7-10 днів, ще два-три тижні потрібно для розробляння кисті", - повідомив С.КАЛІНЧУК.

Головлікар підкреслив, що поранення не торкнулося великих вен і артерій.

"Значної крововтрати не було, коли пацієнт був доставлений до нас каретою "Інто-сани", на руці навіть не було джгута", - зазначив С.КАЛІНЧУК.

Раніше Д.ДОКУНОВ в ексклюзивному інтерв`ю ІА "МІСТ-Одеса" заявив, що вчора біля будинку Окружного адміністративного суду Одеської області на нього напали "націоналісти", які вітали один одного "по-фашистськи". "Почали їх знімати. І буквально через кілька секунд, хвилин вони налетіли на нас збоку, вирвали в нас камеру і почали тікати. Я наздогнав того, в кого була камера. Він вихопив ніж і вдарив мене. Попав по руці, якою я тримав камеру", - сказав Д.ДОКУНОВ. Він зазначив, що зміг би впізнати нападника.

Також Д.ДОКУНОВ заявив, що внаслідок нападу дістав дуже складну травму.

"Травма дуже складна, пошкоджені сухожилля, кістка, суглоб, перебиті нерви. Операція тривала 5 годин", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Окружний адміністративний суд Одеської області мав розглядати справу про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, контрольованої втікачем до Росії екс-депутатом міськради Ігорем МАРКОВИМ.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ще в 2007 році звернулася в адмінсуд з позовом про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ у зв`язку з виявленими фактами порушень ряду статей закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Засідання суду пікетували представники громадських організацій «Вільна Одеса», «Комітет оборони Одеси», «Просвіта», Української народної партії, які підтримували вимоги Нацради, а також прихильники телеканалу - підприємці з ринку «Північний» і комуністи.

За словами учасника акції Сергія ГУЦАЛЮКА, «група активістів партії «Родина» в червоних футболках спробувала ініціювати зіткнення між учасниками пікетування суду близько 10-ї ранку, коли більшість журналістів вирушила на засідання судової колегії. Біля воріт суду кимось з прихильників АТВ навіть були підірвані димові шашки. Проте втрутилася міліція – спровокувати бійку не вдалося».

Годину опісля, коли стало відоме рішення суду про перенесення на 20 жовтня слухання справи про анулювання ліцензії телекомпанії АТВ, учасники акції біля воріт суду помітили за 200 метрів групу людей, які поверталися до місця пікетування суду. Причому один з них, що представився оператором АТВ, показував учасникам акції свою закривавлену руку і стверджував, що став жертвою нападу групи «націоналістів» у масках, які вихопили телекамеру і розбили.

Розбійний напад на телеоператора людини в масці і заволодіння камерою стався неподалік, за рогом одного з будинків кварталу, повідомили представники АТВ журналістам, які відстежували ситуацію під час акції пікетування і не бачили інциденту за участю групи АТВ, що кудись відокремилась від воріт суду. Потім, коли телеоператор спробував відібрати камеру, йому порізали руку ножем.

За фактом нападу і заволодіння відеокамерою оператора телекомпанії АТВ Д.ДОКУНОВА слідчим міліції Київського РВВС Одеси порушено кримінальну справу за ознаками ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці шукають свідків події.