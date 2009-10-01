Україна претендує на участь в освоєнні родовищ Алжиру

Українські компанії мають намір брати участь в тендері на розробку нафтогазових родовищ на півдні Алжиру, який алжирська влада, як очікується, оголосить в січні наступного року.

Про це повідомив журналістам виконувач обов`язків Тимчасового повіреного у справах України в Алжирі Андрій БІЛЕЦЬКИЙ, передає РІА «Новости».

"Алжирці виділили кілька так званих блоків десь на півдні країни, і кілька українських підприємств зацікавилися", - сказав він.

А.БІЛЕЦЬКИЙ не уточнив, хто конкретно збирається брати участь в тендері, пославшись на комерційну таємницю. При цьому він додав, що це і приватні, і державні підприємства. Він також повідомив, що експерти з українських підприємств, що виявили бажання брати участь в тендері, вже приїжджали до Алжиру для дослідження території.