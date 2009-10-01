Ющенко каже, що перевершив свої мрії п'ятирічної давності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає інвестувати в Україну, яка вже зробила багато для зміни свого інвестиційного клімату і на даний час «закріпила високу макроекономічну культуру в державі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на дев’ятому Львівському міжнародному економічному форумі «Вплив глобальної економічної кризи на інвестиційний клімат та перспективи залучення інвестицій у регіональні економіки України», який проходить у Трускавці.

Президент як аргумент вказав на те, що у 2004 році інвестиції в економіку України становили 1,5 млрд. доларів, тоді як у 2008 році ця сума становила 30 млрд. доларів.

«Сьогодні тут, на форумі, присутні представники бізнесу з 20 країн світу. Кажу, що багато вже в Україні змінилося завдяки змінам інвестиційного клімату. Починаючи з 2004 року щорічні прямі інвестиції становлять 7 млрд. доларів у рік. По залученню інвестицій і закріпленню високої макроекономічної культури, ви самі бачите, зроблено дуже багато», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави особливо акцентував на тому, що коли він очолив Україну, він навіть не мріяв про такі досягнення у галузі інвестиційного клімату. «Те, що ми маємо 7 млрд. інвестицій у рік, – це навіть не ті мрії, які ми мали чотири роки тому, ми їх перевершили», - наголосив Президент.

Разом з тим, В.ЮЩЕНКО серед актуальних проблемних питань назвав діяльність уряду у даному контексті. «Головна проблема - щоб уряд до кінця року збалансував бюджет і став на шлях реформ, а не витримував політику перечікування кризи», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, в України є лише один вихід – «це глибокі та інтенсивні реформи, які треба проводити спільно з міжнародними фінансовими організаціями».