Затримали ще одного підозрюваного у вбивстві таращанського прокурора

Співробітниками правоохоронних органів затримано третього підозрюваного у причетності до вбивства прокурора Таращанського району Київської області Сергія Мрука.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у Київській області.

Як зазначили у ЦГЗ, затриманий є місцевим жителем, ступінь його участі у цьому злочині встановлюється, однак зібрані матеріали дають підстави грунтовно підозрювати в причетності до скоєння вбивства прокурора усіх трьох затриманих.

Як зазначили в обласній міліції, вживаються заходи для знайдення зброї, яку затримані викинули в одне із водоймищ, на яке вказали.

Також у міліції нагадали, що після повідомлення про вбивство С.Мрука було створено потужну слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли працівники Генеральної прокуратури України, обласної прокуратури, МВС та співробітники ГУ МВС України в Київській області.

У процесі розслідування справи було похвилинно відтворено останні дні і години життя прокурора, відпрацьовано всю територію Таращі і району, проведено опитування цивільного населення, представників органів місцевої влади, близьких, знайомих загиблого, що “дало свої результати”, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня близько 20.00 у службовому кабінеті прокуратури Таращанського району Київської області невідома особа поранила з вогнепальної зброї прокурора району С.Мрука. Прокурор помер дорогою до лікарні. Прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу.

Пізніше співробітники міліції затримали двох підозрюваних в організації та виконанні цього вбивства. Встановлено, що замовником вбивства виступив помічник С.Мрука, а виконавцем злочину – його брат із Житомира. Вбивство сталося на ґрунті неприязних стосунків між прокурором і його помічником.