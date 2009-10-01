На відсотки по боргах Україна могла б утримувати і армію, і медицину

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на обслуговування внутрішніх і зовнішніх запозичень країни у 2010 році піде більше коштів, ніж на фінансування оборони та охорони здоров’я разом.

Таку думку він висловив у спеціальному випуску програми «Суспільний діалог» у Львівській обласній телерадіокомпанії, повідомляє Головнна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

В.ЮЩЕНКО вказав на стрімке зростання внутрішнього та зовнішнього державного боргу, на обслуговування якого витрачатимуться величезні кошти бюджету 2010 року.

«У 2010 році обслуговування внутрішніх і зовнішніх запозичень країни, які взяв нинішній уряд, буде коштувати витрат більших, ніж фінансування витрат на оборону та охорону здоров’я разом узятих», - сказав Президент.

В цілому під час програми В.ЮЩЕНКО дав ключові оцінки економічного стану країни.

Він підкреслив, що криза є шансом перебудувати економіку і для цього необхідно здійснювати ефективні реформи, чого уряд не робить. Свідченнями цього є продовження слабкої бюджетної політики, яка «стала загрозою номер один для економічної стабільності держави». «Відсутність реформ сьогодні трансформує кризу у наступний рік», - констатував Президент.

Зокрема, він звернув увагу на непрофесійний підхід до розробки державного бюджету поточного і наступного років. «Дефектний некомпетентний бюджет цього року, який було прийнято на прохання уряду, а потім не було збалансовано, став гальмом номер один для економіки країни», - переконаний В.ЮЩЕНКО.