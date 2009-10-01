Голови МЗС України й Росії обговорять проблеми ЧФ і прикордонні питання

В.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ та міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ під час зустрічі у Харкові 6-7 жовтня обговорять весь комплекс українсько-російських відносин, зокрема проблеми перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

«Пан ЛАВРОВ і пан ХАНДОГІЙ проведуть двосторонню зустріч з усього комплексу питань російсько-українських відносин. Очікується, що предметом переговорів стануть проблематика перебування і функціонування ЧФ Росії на території України, Азово-Керченське врегулювання, прикордонні питання, реалізація великих гуманітарних проектів, актуальні міжнародні теми, включаючи майбутнє проведення Ради глав держав і Ради міністрів закордонних справ СНД у Кишиневі», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, глави МЗС України і Росії зустрінуться к Харкові з керівниками прикордонних областей двох країн. У зустрічі також візьмуть участь керівники прикордонних, митних, транспортних, міграційних та інших відомств Росії і України.

А.НЕСТЕРЕНКО наголосив, що спілкування в такому форматі стало важливою ланкою російсько-українського діалогу. Попередня зустріч міністрів закордонних справ з керівниками прикордонних регіонів відбулася у жовтні 2007 року в Білгороді, додав він.

«На майбутній зустрічі в Харкові очікується обговорення факторів, що спричинили уповільнення роботи таких перспективних напрямів, як функціонування створеної в 2003 році постійної наради голів російських і українських областей під назвою «Співдружність регіонів», Ради керівників прикордонних регіонів Росії, України і Білорусі», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

Він додав, що однією з центральних тем стане також створення належних умов для вільного пересування громадян двох країн через кордон, спрощення прикордонних і митних формальностей.

А.НЕСТЕРЕНКО нагадав, що С.ЛАВРОВ зустрічався З В.ХАНДОГІЄМ кілька днів тому у Нью-Йорку під час засідання Генасамблеї ООН.