Розпочинається сезон полювання на фазанів та куріпок

У лісах Закарпаття розпочинається мисливський сезон – полювання на фазанів та куріпок, а незабаром – на диких парнокопитних.

Про це УНІАН повідомив начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області Андрій ПОГОРЄЛОВ.

За його словами, у Закарпатській області з 3 жовтня розпочинається мисливський сезон на фазана та куріпку сіру. На качок, лисок, куликів, куріпок сірих, фазанів та пернату дичину, вирощену на фермах і випущену в мисливські угіддя «під постріл» мисливцям, дозволено полювати до 27 грудня 2009 року, на перепілок – до 31 жовтня, на гусок – аж до 31 січня 2010 року. Для охочих зайнятися індивідуальним полюванням на копитних тварин теж встановлені строки: на козулю, оленя благородного, плямистого, лося, лані, муфлона, а також на самок кабана – до 27 грудня 2009 року, а на самця кабана та молодняк кабана – до 31 січня 2010 року.

З 24 жовтня до 27 грудня буде можливість колективного та облавного полювання на диких парнокопитних тварин. Строком полювання на зайця-русака, лисицю, єнотовидного собаку, куниць лісову та кам’яну, тхора лісового, ондатру, білку, бобра визначено 7 листопада 2009 року – 31 січня 2010 року.

«Днями полювання на пернатих є субота, неділя та середа, а для мисливців з собаками лягавих порід і спанієлями (за винятком полювання на гусей) додатковий день полювання – четвер. На копитних при індивідуальному полюванні – усі дні тижня, а при колективному та облавному полюванні чи при полюванні на хутрових улюбленою розвагою можна займатися у суботу та неділю», - уточнив А.ПОГОРЄЛОВ.

Крім того, за словами начальника управління, встановлені норми добування тварин та птиці: скажімо, за один день одному мисливцеві можна вполювати одного зайця-русака.