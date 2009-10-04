Співробітник виправної колонії вимагав гроші з ув’язнених

У Сумській області порушено кримінальну справу стосовно 34-річного співробітника Роменської виправної колонії, який вимагав гроші з осіб, які відбували покарання в даній спецустанові. За грошову винагороду від ув’язнених він обіцяв останнім додаткові пільги щодо їх перебування за гратами: незаплановані побачення з рідними, продуктові передачі, полегшену працю тощо.

Як повідомила УНІАН співробітник сектору зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Сумській області Ельвіра БІГАНОВА, зловмисник вимагав перерахувати певну суму коштів поштовим переказом на адресу одного зі своїх родичів. Інформацію про це отримали місцеві правоохоронці. Довести факт вимагання грошей, або спростувати його було доручено працівникам державної служби боротьби з економічною злочинністю Роменського міськвідділу міліції, які викрили цей «бізнес».

Зусилля правоохоронців виявилися не марними. Факт отримання хабарів таки довели. Самі ув’язненні також не приховували того, що цей працівник, використовуючи своє службове становище вимагав в них гроші. Тим, хто давав – «віддячував» додатковими пільгами, хто відмовлявся – погрожував стягненнями. Чоловік почував себе безкарним, проте вирішив убезпечити себе від можливості бути спійманим: гроші йому перераховували родичі затриманих поштовим переказом на чуже ім’я. «Благодійні внески» коливались сумами від 300 до 1000 гривень.

Матеріали, які були зібрані під час слідчих дій, співробітники міліції передали до Роменської міжрайонної прокуратури, яка порушила стосовно працівника спецзакладу кримінальну справу за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара). Під час слідства керівники Роменської виправної колонії активно співпрацювали з правоохоронними органами, оскільки факт виявлення хабарника в колективі вважають надзвичайною подією, що кидає «тінь» на весь особовий склад.

Наразі зловмисник відсторонений від виконання службових обов’язків і відмовляється від дачі показань. Триває слідство. Співробітники прокуратури довели три факти отримання його родичами грошових поштових переказів, на які вказують ув’язнені. Всі зібрані документи залучені до кримінальної справи.