Литвин: такі міста як Умань повинні мати особливий статус

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що місто Умань, і подібні йому міста, повинні мати особливий статус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це голова ВР сказав, перебуваючи з робочою поїздкою на Черкащині, і, зокрема, в Умані, де святкувався День міста.

Як зазначається в повідомленні, вітаючи уманчан зі святом, В.ЛИТВИН підкреслив, що їхнє місто, розташоване в центрі України, має колоритну, інколи трагічну історію.

За словами В.ЛИТВИНА, м.Умань і Софіївка його давно причарували, але нині керівника парламенту приємно вразили дух колективізму, відкритість людей.

На думку голови ВР, надзвичайно важливо у це непростий час. Він подякував усім, хто сьогодні живе і працює у місті, з повагою згадав засновників, будівничих і захисників Умані – тих, хто відбудовував місто з руїн.

З нагоди Дня міста В.ЛИТВИН передав медичне обладнання реабілітаційному центру для ветеранів війни і праці, який напередодні відкрито в місті.